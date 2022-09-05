В Мурманской области открыли тринадцатую модельную библиотеку

В ходе оперативного совещания сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил ещё одно важное событие прошедших выходных – открытие новой модельной библиотеки в Оленегорске.

«В городе это уже второе учреждение, оснащённое по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». На сегодняшний день в регионе уже открыто 13 модельных библиотек, которые пользуются популярностью у северян», – подчеркнул губернатор.

В 2022 году в Мурманской области отроются ещё 6 современных пространств, обновленных по модельному стандарту. Так, новые модельные библиотеки появятся в Апатитах, Мончегорске и Полярном, два учреждения откроют в 2022 году в заполярной столице, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457296616%2Falbum-4185250_00%2Frev