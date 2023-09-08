В Мурманской области открылись ещё 9 центров «Точка роста»

На базе заполярных школ открылись 9 новых центров естественно-научной и технологической направленностей. «Точки роста» ждут юных северян в Кандалакшском районе в школах №№6 и 19, в посёлке Коашва в школе №10, в Кольском районе в Шонгуйской и Урагубской школах, в Мончегорске в школе №7, в Оленегорске в школе №21, в Печенгском округе в школе №23, в посёлке Африканда в школе №1.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на открытии центра в посёлке Шонгуй побывала заместитель министра образования и науки Елена Зубрицкая.

«Центр «Точка роста» даёт возможность школьникам перейти на следующий уровень освоения физики, химии и биологии. Новые просторные кабинеты, помещение для проектной деятельности, современное цифровое оборудование обеспечат учащимся достойную подготовку к результативному участию в интеллектуальных соревнованиях от муниципального до всероссийского уровней», – отметила заместитель министра.

На закупку оборудования для новых центров в 2023 году направлено около 20 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Напомним, что на сегодняшний день в Мурманской области открыто уже 62 центра, в которых получают знания более 30 тысяч ребят.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, пространства открываются в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Основная задача «Точек роста» – сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, дав равные возможности для обучения детей независимо от места их проживания.

Фото: https://gov-murman.ru