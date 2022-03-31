В Мурманской области открылись штабы студенческих отрядов образовательных организаций

28 марта открылись штабы студенческих отрядов Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

Открытие штабов даст участникам студенческих отрядов региона больше возможностей для самореализации, участия в трудовых проектах, воплощения собственных идей по взаимодействию с университетами. При этом штабы официально станут частью Мурманского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В мероприятии приняли участие ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета Мария Князева и командир Мурманского регионального штаба Полина Иванова, претенденты на должности командиров и комиссаров штабов, а также бойцы действующих студотрядов региона.

В Мурманском региональном отделении действуют отряды проводников поезда, строительные отряды, педагогические, развивается направление сервиса. В МАГУ на протяжении нескольких лет существовали направления педагогов и проводников. Студенты выезжали в детские лагеря как педагоги, работали в Крыму в летний сезон, обслуживали пассажирские вагоны. В 2021 году МГТУ стал опорной точкой для функционирования собственного отряда проводников, а также создания перспективного строительного направления.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в студенческих отрядах Мурманской области состоит более 150 человек. До 2024 года их число планируют увеличить в два раза. Штабы собираются создавать не только на базе университетов, но и средних учебных заведений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/