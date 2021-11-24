Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северянВ Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 15:30

В Мурманской области открылось третье молодежное пространство под брендом «СОПКИ»

23 ноября в Апатитах состоялось торжественное открытие молодежного пространства «СОПКИ» – третьего по счёту в регионе. В церемонии приняли участие член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, глава города Апатиты Светлана Кательникова, глава администрации города Николай Бова, начальник отдела молодежной политики и развития молодежных движений комитета молодёжной политики региона Елена Бекряшева.

Современное молодёжное пространство в будущем станет не только точкой притяжения всей молодёжи города, но и центром саморазвития и создания перспективных проектов. Апатитские «СОПКИ» созданы на базе городской детско-юношеской библиотеки и представляют собой просторный коворкинг, в котором расположены модульные зоны времяпрепровождения: компьютерный класс, зоны для отдыха, настольные игры, библиотека, а также пространства для проведения лекций и обучающих мероприятий.

Парламентарий Татьяна Сахарова подчеркнула, создание условий для развития и поддержки молодежи – это верные инвестиции в благополучное будущее страны и региона. «Здесь есть все для того, чтобы молодые люди смогли развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания», – отметила она.

Для того, чтобы свободно посещать молодёжное пространство, достаточно просто пройти регистрацию на стойке ресепшн. Все оборудование предоставляется абсолютно бесплатно.

«СОПКИ» откроет двери всем желающим молодым людям города. У каждого будет возможность на регулярной основе посещать обучающие мероприятия и общаться с наставниками, которые помогут в реализации идей и проектов.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, создание точек притяжения для молодёжного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодёжных инициатив. В молодёжных пространствах северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

Молодёжные пространства «СОПКИ» открываются при финансовой поддержке профильного комитета. В рамках этой концепции до конца текущего года своего открытия ждут ещё 4 пространства, а следующее откроется уже 30 ноября в Коле.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 53 копейки, доллар теряет 46 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика