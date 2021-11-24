В Мурманской области открылось третье молодежное пространство под брендом «СОПКИ»

23 ноября в Апатитах состоялось торжественное открытие молодежного пространства «СОПКИ» – третьего по счёту в регионе. В церемонии приняли участие член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, глава города Апатиты Светлана Кательникова, глава администрации города Николай Бова, начальник отдела молодежной политики и развития молодежных движений комитета молодёжной политики региона Елена Бекряшева.

Современное молодёжное пространство в будущем станет не только точкой притяжения всей молодёжи города, но и центром саморазвития и создания перспективных проектов. Апатитские «СОПКИ» созданы на базе городской детско-юношеской библиотеки и представляют собой просторный коворкинг, в котором расположены модульные зоны времяпрепровождения: компьютерный класс, зоны для отдыха, настольные игры, библиотека, а также пространства для проведения лекций и обучающих мероприятий.

Парламентарий Татьяна Сахарова подчеркнула, создание условий для развития и поддержки молодежи – это верные инвестиции в благополучное будущее страны и региона. «Здесь есть все для того, чтобы молодые люди смогли развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания», – отметила она.

Для того, чтобы свободно посещать молодёжное пространство, достаточно просто пройти регистрацию на стойке ресепшн. Все оборудование предоставляется абсолютно бесплатно.

«СОПКИ» откроет двери всем желающим молодым людям города. У каждого будет возможность на регулярной основе посещать обучающие мероприятия и общаться с наставниками, которые помогут в реализации идей и проектов.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, создание точек притяжения для молодёжного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодёжных инициатив. В молодёжных пространствах северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

Молодёжные пространства «СОПКИ» открываются при финансовой поддержке профильного комитета. В рамках этой концепции до конца текущего года своего открытия ждут ещё 4 пространства, а следующее откроется уже 30 ноября в Коле.