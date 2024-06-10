В Мурманской области открылся патриотический образовательный форум

Форум «Время Героев 51» проводится в нашем регионе впервые. На базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» 10 июня собрались ребята из разных городов Мурманской области.

Обращаясь к ним, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил:

- Вам посчастливилось жить в Мурманской области, регионе, который славится своим героическим прошлым. Вы вправе гордиться городом-героем Мурманском, городами воинской славы и трудовой доблести, нашим Краснознаменным Северным флотом. Работа по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти поистине бесценна. Мы с надеждой и гордостью смотрим на вас - людей с активной гражданской позицией неравнодушных, заряженных на созидание и добрые дела. Ваши энергия, пытливый ум, способность нестандартно мыслить необходимы для развития и процветания нашего северного края. Форум объединил именно таких ребят.

Открытие по инициативе губернатора Андрея Чибиса Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!» дало импульс для апробации и развития новых форм и технологий патриотического воспитания юных северян. Задачи таких центров – повышение престижа армии, военных и воспитание любви к Родина у молодёжи.

В качестве почётных гостей в мероприятии также приняли участие сенатор Российской Федерации Татьяна Сахарова, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, заместитель Командующего Северным флотом Дмитрий Украинец.

В рамках форума пройдут занятия по военно-спортивной подготовке, творческие и тематические площадки, интеллектуальные игры, акции по гражданско-патриотическому и краеведческому направлениям.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f70/j3qlfq0azrbzwfvox482n47h1n638h3z.JPG