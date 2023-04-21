В Мурманской области открылся третий модернизированный Кадровый центр «Работа России»

Мурманская область входит в 17 регионов страны, в которых модернизируются центры занятости населения в рамках национального проекта «Демография». Цель комплекса мероприятий – трансформация центров занятости населения в современные Кадровые центры.

После капитального ремонта и оформления в единой стилистике «Работа России» открылся Кадровый центр в Апатитах. В помещении, пустовавшем на протяжении 30 лет, полностью отремонтировали кабинеты и коридоры, заменили окна и радиаторы отопления, установили новый автоматический тепловой узел. Преобразования коснулись также входной группы – у Центра появилось большое крыльцо с уличным освещением и подогревом ступеней.

Как и у Кадрового центра в Кировске, который был открыт в конце декабря 2022 года, учреждение оснащено системой электронной очереди и станциями для зарядки мобильных телефонов. Клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами для самостоятельного подбора вакансий или обратиться к кадровым консультантам, которые составят индивидуальную карьерную траекторию. Аналогичный механизм предполагается и для работодателей: в зоне «ожидания приема» можно заполнить необходимую информацию на портале «Работа в России», а также сформировать или изменить сведения в электронном виде.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, учреждение в Апатитах стало третьим в Кольском Заполярье, которое модернизировали в рамках федеральной программы. В 2023 году планируется обновить всю сеть учреждений – на эти цели из федерального бюджета выделено почти 90 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru