20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую областьНа портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.24 15:45

В Мурманской области открыт кабинет репродуктивного здоровья мужчин

На базе урологического отделения Мурманского областного клинического многопрофильного центра организован кабинет репродуктивного здоровья мужчин для достижения целей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В кабинете предусмотрено оказание консультативной и диагностической помощи пациентам с андрологической (репродуктивной) патологией, проведения комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья взрослого мужского населения, предупреждение развития мужского бесплодия, снижение заболеваемости органов мужской репродуктивной системы.

В кабинет направляются мужчины Мурманска и Мурманской области с 18 лет и старше врачами поликлиник (урологи, хирурги, эндокринологи) с патологией репродуктивной системы для получения медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, консультация проводится врачами отделения, прошедшими специальную подготовку по андрологии, репродуктивному здоровью, сексологии.

«В современных условиях демографическая проблема является стратегической для развития нашей страны, поэтому решение проблем репродуктивного мужского здоровья и долголетия является жизненно необходимым в долгосрочной перспективе. Все исследования и консультации проводятся бесплатно, по полису ОМС», – отметил заведующий урологическим отделением МОКМЦ Александр Арефьев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях, каждый четвертый пока не знает ничего-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс доллара США незначительно дешевеет к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика