В Мурманской области открыт кабинет репродуктивного здоровья мужчин

На базе урологического отделения Мурманского областного клинического многопрофильного центра организован кабинет репродуктивного здоровья мужчин для достижения целей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В кабинете предусмотрено оказание консультативной и диагностической помощи пациентам с андрологической (репродуктивной) патологией, проведения комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья взрослого мужского населения, предупреждение развития мужского бесплодия, снижение заболеваемости органов мужской репродуктивной системы.

В кабинет направляются мужчины Мурманска и Мурманской области с 18 лет и старше врачами поликлиник (урологи, хирурги, эндокринологи) с патологией репродуктивной системы для получения медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, консультация проводится врачами отделения, прошедшими специальную подготовку по андрологии, репродуктивному здоровью, сексологии.

«В современных условиях демографическая проблема является стратегической для развития нашей страны, поэтому решение проблем репродуктивного мужского здоровья и долголетия является жизненно необходимым в долгосрочной перспективе. Все исследования и консультации проводятся бесплатно, по полису ОМС», – отметил заведующий урологическим отделением МОКМЦ Александр Арефьев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/