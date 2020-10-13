В Мурманской области открыт набор на программы обучения пострадавших от последствий распространения COVID-19

В регионе идёт приём на краткосрочные программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для северян, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Для прохождения обучения приглашаются граждане, находящиеся под риском увольнения или потерявшие работу не ранее 30 марта 2020 года, выпускники образовательных организаций этого года и студенты выпускных курсов колледжей и вузов.

По информации Министерства образования и науки Мурманской области, обучение проводится бесплатно на базе колледжей, оснащенных самым современным оборудованием, по следующим компетенциям Ворлдскиллс: «Геодезия», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание».

Подать заявку на обучение можно на официальном сайте, выбрав регион проживания (Мурманская область), компетенцию и место обучения. После ее подачи областной оператор – Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота – проверит данные и подтвердит возможность участия в программе.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, инициирована Министерством просвещения России совместно с Рострудом и Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление гражданам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.