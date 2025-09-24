В Мурманской области открыт набор в Школу креативных индустрий

Министерство культуры Мурманской области информирует о начале набора учащихся в Школу креативных индустрий (ШКИ). Образовательный центр создаётся по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Он начнёт свою работу в конце 2025 года, но подать заявку на обучение можно уже сейчас.

Школа креативных индустрий – это уникальная для региона площадка дополнительного образования, ориентированная на учащихся 5-11 классов. Обучение продолжительностью два года будет осуществляться на бесплатной основе.

Создание Школы креативных индустрий в Мурманской области направлено на раскрытие творческого потенциала молодёжи, формирование профессиональных навыков в сфере креативной экономики и подготовку кадров для развития культурного кластера региона

Образовательный процесс организован по проектной методике в шести студиях, оснащенных современным оборудованием, по направлениям: звукорежиссура; электронная музыка; фото- и видеопроизводство; анимация и 3D-графика; дизайн; интерактивные цифровые технологии (VR и AR).

Первый год обучения предусматривает вводный курс по всем направлениям, что позволит учащимся познакомиться с каждой из креативных индустрий. На втором году обучения школьники смогут углубленно изучать выбранную специализацию.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2025 году набор осуществляется на 85 бюджетных мест. Для подачи заявки на обучение необходимо заполнить электронную анкету, доступную по ссылке: vk.com/app5619682_-231045405.

Занятия будут проходить в здании Детской художественной школы Мурманска (ул. Полярной Дивизии, 1/16).

По всем вопросам, связанным с условиями приема и обучением, можно обращаться по электронной почте: shki-murmansk@yandex.ru, а также по телефону 8 (8152) 45-39-32 (контактное лицо – Чехова Ольга Александровна).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553858/#&gid=1&pid=1