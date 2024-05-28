В Мурманской области открыт приём заявок на два конкурса научных работ

В рамках вчерашнего оперативного совещания правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала об итогах регионального конкурса грантов, проведённого совместно с Российским научным фондом для поддержки научных исследований по приоритетным направлениям деятельности региона.

Победителями стали 13 научно-исследовательских проектов с продолжительностью реализации до 3 лет, суммы грантов составили до 3,5 млн рублей в год.

«Кроме того, подведены итоги регионального конкурса на предоставление грантов молодым учёным по номинациям «Технические науки»; «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Общественные науки». Победителями стали сотрудники Мурманского арктического университета и Кольского научного центра РАН, которые получат по 400 тысяч рублей на реализацию своих научных проектов», – отметила Диана Кузнецова.

Открыт приём заявок на новые региональные конкурсы научных работ. Первый – конкурс научных работ молодых учёных и специалистов по номинациям «Технические и естественные науки»; «Экономические и гуманитарные науки»; «За лучшую студенческую работу», размер премии победителям составит до 40 тысяч рублей. Второй – конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, по номинациям «Технические и естественные науки»; «Экономические и гуманитарные науки». Размер премии победителей составит до 60 тысяч рублей. Прием заявок продлится по 2 октября, итоги конкурсов подведут в декабре 2024 года.

Как сообщает Министерство науки и образования Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса за пять лет в 40 раз увеличено финансирование из областного бюджета на развитие науки, в 2024 году на эти цели направлено около 89,5 млн рублей. Основными формами поддержки ученых в регионе являются гранты, премии, стипендии – стипендиатами в этом году стали 70 молодых учёных.

Для научных работников также предусмотрены социальные меры поддержки: программа «Свой дом в Арктике», компенсация расходов на аренду жилья.

Фото: https://gov-murman.ru