В Мурманской области открыт приём заявок на конкурс «Арктический учитель»

Участвовать в нём могут педагоги в возрасте до 50 лет, готовые на переезд из других субъектов Российской Федерации для того, чтобы впервые трудоустроиться в образовательные организации нашего региона.

Победители конкурсного отбора со стажем работы по специальности более 3 лет получат 1 миллион рублей, со стажем работы менее 3 лет – 500 тысяч рублей. Конкурсный отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Министерством образования и науки Мурманской области утвержден перечень вакансий, специалистов ждут в детских садах, школах и колледжах региона. Подробнее с порядком предоставления документов и перечнем вакансий можно ознакомиться на официальном сайте.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимают по 10 апреля 2026 года включительно. Претендент может подать заявку только на одну должность, включенную в перечень.

Кроме того, идёт приём документов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель». Заявки на участие в федеральной программе можно подать до 15 апреля через портал «Земский учитель».

Напомним, по инициативе главы региона Андрея Чибиса в Кольском Заполярье действует особый региональный пакет льгот для работников образования: «полярные надбавки» начисляются с первого дня работы, победители конкурса «Арктический учитель» получают до 1 миллиона рублей, введены выплаты за классное руководство и доплаты педагогам за категории. Для молодых специалистов и учёных в Арктике предусмотрены единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей после первого отработанного года, а также гранты и именные стипендии губернатора. Для улучшения жилищных условий работников образования действуют программы «Свой дом в Арктике», льготная «Арктическая ипотека» под 2% годовых и «Семейная ипотека» под 6%.

