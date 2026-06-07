В Мурманской области открыт проезд по мосту через реку Толванд

Дорожные службы оперативно ликвидировали аварийную ситуацию на мосту через реку Толванд (23 км + 632 дороги к н.п. Зареченск). Движение транспорта восстановлено в полном объёме.

Напомним, 26 мая в диспетчерскую «Мурманскавтодора» поступило сообщение о разрушении покрытия моста. В тот же день комиссия с участием представителей подрядной организации провела обследование и выявила значительные повреждения деревянного настила.

Сразу после дефектовки подрядчик приступил к работам: был организован завоз материалов и проведён частичный демонтаж аварийного покрытия.

5 июля основные ремонтно-восстановительные работы были завершены. Проезд для всех видов транспорта обеспечен. Ограничение, действовавшее с 12.30 26 мая, снято. Схема движения пассажиров (пешеходная пересадка через мост) более не требуется.

«Мурманскавтодор» призывает водителей соблюдать скоростной режим на мостовых сооружениях, чтобы избежать повторения аварийных ситуаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569068/#&gid=1&pid=1