В Мурманской области открыт сезон охоты за северным сиянием

Мурманская область официально вступает в сезон одного из самых красивых природных явлений Заполярья – северного сияния. Первое после полярного дня было зафиксировано в ночь на 14 августа.

Северное сияние является визитной карточкой региона и одним из ключевых туристических предложений. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Заполярье, чтобы увидеть его своими глазами.

«Первое северное сияние – всегда знаковое событие, начало долгожданного сезона для наших гостей. Полярный день позади, и буквально после первого захода солнца жители и гости Заполярья могут увидеть это чудо арктической природы. Туристическое сообщество региона предлагает туристам безопасные и комфортные условия для наблюдения за северным сиянием, чтобы этот опыт стал по-настоящему незабываемым и ярким. Приглашаем всех в Мурманскую область!», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Комитет по туризму Мурманской области обращает особое внимание гостей на важность безопасности при организации охоты за северным сиянием. При планировании выезда и бронировании услуг гида необходимо убедиться, что сопровождающий прошел обязательную аттестацию.

Проверить актуальную информацию о гиде-проводнике можно в Едином реестре аттестованных гидов и гидов-переводчиков по ссылке. Наличие сведений в реестре является гарантией качества и подтверждает соответствие гида установленным требованиям и квалификации для проведения экскурсий, включая необходимые знания и навыки.

Кроме того, для комфортного и безопасного наблюдения за северным сиянием в рамках плана «На Севере – жить!» в регионе работают специализированные объекты, оснащенные всем необходимым как для самостоятельных туристов, так и для организованных групп. Для удобства гостей на подъездах к ним установлены специальные информационные знаки «Северное сияние» и навигационные указатели. К таким объектам относятся: резиденция «Северное сияние»; туристический комплекс «Лапландская деревня»; парк активного отдыха «Северное сияние»; Парк-отель «Титовка Арктик Ривер Парк»; глэмпинг «Аврора Вилладж» (новый участник проекта в этом году).

В ближайшее время к проекту присоединится ряд объектов сети АЗС «Ивекта-групп», которые станут новыми точками притяжения для «охотников за сиянием», отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551841/#&gid=1&pid=1