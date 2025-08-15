Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
В Мурманской области открыт сезон охоты за северным сиянием

Мурманская область официально вступает в сезон одного из самых красивых природных явлений Заполярья – северного сияния. Первое после полярного дня было зафиксировано в ночь на 14 августа.

Северное сияние является визитной карточкой региона и одним из ключевых туристических предложений. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Заполярье, чтобы увидеть его своими глазами.

«Первое северное сияние – всегда знаковое событие, начало долгожданного сезона для наших гостей. Полярный день позади, и буквально после первого захода солнца жители и гости Заполярья могут увидеть это чудо арктической природы. Туристическое сообщество региона предлагает туристам безопасные и комфортные условия для наблюдения за северным сиянием, чтобы этот опыт стал по-настоящему незабываемым и ярким. Приглашаем всех в Мурманскую область!», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Комитет по туризму Мурманской области обращает особое внимание гостей на важность безопасности при организации охоты за северным сиянием. При планировании выезда и бронировании услуг гида необходимо убедиться, что сопровождающий прошел обязательную аттестацию.

Проверить актуальную информацию о гиде-проводнике можно в Едином реестре аттестованных гидов и гидов-переводчиков по ссылке. Наличие сведений в реестре является гарантией качества и подтверждает соответствие гида установленным требованиям и квалификации для проведения экскурсий, включая необходимые знания и навыки.

Кроме того, для комфортного и безопасного наблюдения за северным сиянием в рамках плана «На Севере – жить!» в регионе работают специализированные объекты, оснащенные всем необходимым как для самостоятельных туристов, так и для организованных групп. Для удобства гостей на подъездах к ним установлены специальные информационные знаки «Северное сияние» и навигационные указатели. К таким объектам относятся: резиденция «Северное сияние»; туристический комплекс «Лапландская деревня»; парк активного отдыха «Северное сияние»; Парк-отель «Титовка Арктик Ривер Парк»; глэмпинг «Аврора Вилладж» (новый участник проекта в этом году).

В ближайшее время к проекту присоединится ряд объектов сети АЗС «Ивекта-групп», которые станут новыми точками притяжения для «охотников за сиянием», отмечает комитет по туризму Мурманской области.

 

 

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
