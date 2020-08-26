В Мурманской области открыт сезон северного сияния

В ночь на 26 августа в Мурманской области запечатлели первое северное сияние после Полярного дня, когда солнце не заходило за горизонт почти 2 месяца.

Чтобы увидеть своими глазами завораживающую красоту ночного неба и неповторимую красоту северного края, в Мурманскую область приезжают тысячи туристов.

«Полагаем, что восстановление туристического потока после снятия ряда ограничений стабилизируется в ближайшее время, в том числе благодаря программе Федерального агентства по туризму с предоставлением туристам кешбэка до 15 тысяч рублей за поездку, которую они могут выбрать на официальном сайте программы у одного из региональных туроператоров, а если туристы привыкли путешествовать без гида, то они могут забронировать номер в отеле, также с кэшбеком», – пояснил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Региональными участниками программы стали туроператоры: «Визит Мурманск», «Nordwell», «Кола Трэвел». Из коллективных средств размещения в акции принимают участие конгресс-отель «Меридиан», «Азимут Отель Мурманск», «Eco Home Hotel», отель «Аметист», санаторий «Тамара», отель «Хибины», Гостевые дома «Баренц», отель «PARK INN BY RADISSON ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ МУРМАНСК», «Аврора Вилладж».

Напоминаем, что с условиями и периодом проведения акции можно ознакомится на официальном сайте программы мирпутешествий.рф.