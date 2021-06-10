В Мурманской области открыта онлайн-приёмная по вопросам работы общественного транспорта

Простачок При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему! Комментарий к новости: Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая

Сергей Один вопрос: зачем ТАМ строят детсад, полный бред с местом постройки!!! Тот же БРЕД с новой школой, принудиловка с ПЕРЕХОДОМ в новую школу (для детей стресс). Как площадку благоустроить - спросим, ка Комментарий к новости: До наступления зимы планируется завершить строительство нового детского сада в Североморске