В Мурманской области открыта вакансия барж-мастера с зарплатой до 135600 рублей

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что прямо сейчас в регионе ищут барж-мастера. Соискателю предлагают зарплату до 135000 рублей.

Барж-мастер – это специалист, который занимается обеспечением безопасности плавания судна (баржи). В обязанности также включены: принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна (баржи), работа с якорной системой судна, взаимодействие с судном-якорезаводчиком во время перемещения якорей, ведение судового, машинного и иных обязательных для ведения журналов, а также иной документации.

От кандидата требуются морское среднее специальное образование, аналогичный опыт работы от 3 лет, наличие действующего рабочего диплома.

Работодатель предлагает зарплату до 135600₽ до вычета налогов, официальное трудоустройство, сменный график и комфортные условия проживания на объекте.

Как отмечают специалисты hh.ru, за последний месяц в Мурманской области было размещено более 6000 вакансий, из которых только 1% пришёлся на сферу судостроения и судоремонта.