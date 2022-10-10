В Мурманской области открыто 15 пространств для реализации социально значимых молодёжных инициатив

«Значимость вовлечения молодых северян в жизнь родного края, в почтение к памяти предков, любви к своей стране и заботе об окружающих людях сложно переоценить», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании.

Глава региона отдельно поблагодарил участников движения #МыВместе. В период пандемии они помогали старшему поколению, разносили продуктовые наборы, а сейчас также включились в активную работу для помощи частично мобилизованным и их семьям.

«Чтобы патриотическое движение развивалось, для всех ребят мы уже открыли 15 молодёжных пространств, в которых организовываем познавательные мероприятия, в том числе с участием волонтёров Победы и волонтёров-медиков», – рассказал глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что до 20 октября продолжается приём заявок на специальную стипендию для 100 активных северян, в рамках которой победители будут получать 15 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области продолжают проходить мероприятия, посвященные 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. К этой дате приурочено более 120 мероприятий в области.

Фото: https://gov-murman.ru