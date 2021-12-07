В Мурманской области открыто движение транспорта по новому мосту через реку Мартимъявр

Работы по реконструкции мостового перехода через реку Мартимъявр выполняются подрядной организацией ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик работ – «Мурманскавтодор».

Автодорожный мост через ручей Мартимъявр располагается на 98 километре дороги общего пользования регионального значения «Кола — Серебрянские ГЭС», относящейся к IV технической категории. Полная длина моста составляет 30,40 метра, ширина моста по свесам поперечин составляет 7,25 метра. Старый мост был построен в 1964 году Управлением строительства «Севгидрострой».

Движение через новый мостовой переход открыто, однако работы на объекте продолжаются. Окончание работ по реконструкции мостового сооружения запланировано на июнь 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на объекте установлены знаки, ограничивающие скорость движения, и знаки приоритета. «Мурманскавтодор» рекомендует участникам дорожного движения соблюдать требования дорожных знаков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429955/#&gid=1&pid=1