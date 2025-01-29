В Мурманской области открыто онлайн-пополнение Единого социального проездного билета (ЕСПБ)

Внести средства на карту, чтобы осуществлять поездки в феврале на льготных условиях, можно сразу несколькими способами, включая сайт карта51.рф, приложения «Сбербанк Онлайн» и «Почта Банк Онлайн».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с 1 февраля на единый социальный проездной билет в городском и пригородном общественном транспорте установлен лимит. Если ранее льготные категории граждан могли совершать по данному проездному билету неограниченное количество поездок, то с февраля можно будет совершить фиксированно 80 поездок в месяц.

Предоставление льготы предусматривает обеспечение отдельным категориям лиц возможности на поездки для посещения мест социальной значимости, но не обеспечивает оказываемой услугой в неограниченном количестве.

В случае использования всех поездок транспортная карта фиксировать новые поездки не будет. Необходимо оплатить проезд другим способом.

Терминалы в отделениях «Почты России» и киосках АО «Электротранспорт» начнут принимать пополнение с 1 февраля.

По всем вопросам, связанным с пополнением транспортной карты, можно обращаться по телефону 8-800-200-600-5.