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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 15:05

В Мурманской области открываются новые культурные общественные пространства

В Мурманской области продолжается работа по созданию культурных общественных пространств. Преобразования в областных и муниципальных учреждениях проводятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить. 2030». Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Как отметила Елена Дягилева, в 2020 году в Мурманске, Мончегорске, Апатитах и Ловозере откроются четыре модельные библиотеки. В современных многопрофильных центрах, помимо получения библиотечных услуг, жители смогут проводить досуг и заниматься самообразованием.

«Всего на изменение формата муниципальных библиотек из  бюджетов разных уровней в 2020 году направлено 47,1 млн рублей. Шесть библиотек уже преобразованы под модельные стандарты и современные пространства, до конца года работы будут завершены и в библиотеке в Ловозере, – пояснила вице-губернатор. – При этом мы понимаем – для того, чтобы получить средства на модернизацию библиотек, которые предоставляются в рамках федерального проекта «Культура», необходимо провести капитальный и текущий ремонты помещений».

Меняют свой облик и областные библиотеки, на базе которых создаются доступные открытые пространства, привлекательные прежде всего для молодежи Заполярья, в том числе и за счет изменения времени работы.

«С сентября 2020 года областные библиотеки продлили режим работы в вечернее время и в выходные дни, – сообщила Елена Дягилева. –  В научной библиотеке заработал зал искусств, в октябре там откроются планетарий и Центр современного искусства «21А». Для интеллектуального досуга жителей активного трудоспособного возраста до конца года появится открытое пространство «Библиолофт». В это время в детско-юношеской библиотеке откроется подростковый культурно-досуговый центр «БиблиоДВИЖ». Всего на преобразования областных библиотек направлено 14 млн рублей».

Кроме того, как подчеркнула Елена Дягилева, в рамках национального проекта «Культура» в Мурманской области дополнительно к трем открытым виртуально-концертным залам созданы еще три – в городах Ковдоре, Мончегорске и Полярном. На эти цели было израсходовано 6,7 млн рублей.

«Муниципальные дома культуры являются местом притяжения для активных граждан, которые стремятся найти способ самореализации, – объяснила вице-губернатор. – Именно поэтому 233,6 млн рублей перечислено из областного бюджета муниципальным образованиям на приведение в надлежащее состояние культурно-досуговых учреждений. За счет предоставленных субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы в пяти домах культуры будут созданы современные общественные пространства».

Так, до конца года отремонтируют зрительный и танцевальный залы в Апатитах и Полярных Зорях, танцевальный зал и общественное пространство Дома культуры «Металлург» в Кандалакше. Отремонтированный фасад культурного центра «Нива» там же, в Кандалакше, станет украшением главной площади города. Новый вид обрело и пространство для занятий детского музыкального театра «Тили-Бом» в Зеленоборском.

Работа по созданию новых культурных общественных пространств в Мурманской области будет продолжена в 2021 году. Ожидается, что на базе музея в селе Ловозеро заработает первая в регионе арт-резиденция, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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