В Мурманской области открываются первичные отделения «Движение Первых»

Во всех муниципалитетах Мурманской области открываются первичные отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». На этой неделе отделения открылись в Мурманске, Кольском районе, Кандалакше и Мончегорске.

В Мончегорске «Движение Первых» появилось на базе молодёжного пространства «СОПКИ». Инициатором открытия стал местный молодой активист Никита Кокорин, который собрал группу единомышленников и организовал мероприятие совместно со своим куратором.

В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи Мария Чернышева, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, заместитель председателя комитета молодежной политики Мурманской области Елена Бекряшева, представители городской власти.

В рамках открытия главный специалист Регионального центра добровольчества Мурманской области Максим Брилин провёл для ребят занятие на тему «Волонтёрство как эффективный механизм социализации и расширения общих и профессиональных компетенций обучающихся».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, по итогам первого собрания Совета регионального отделения РДДМ до конца февраля в регионе будет открыто 38 первичных отделений движения.

Фото: https://gov-murman.ru