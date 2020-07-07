В Мурманской области отмечается естественная и миграционная убыль населения
По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 мая 2020 года составила 739,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,8 тысячи северян (на 0,2%).
За первые четыре месяца текущего года в нашем регионе родились 2137 малышей (январь-апрель
За первые четыре месяца этого года в нашем регионе отмечается и миграционное снижение: в январе-апреле в Мурманскую область прибыли 8937 граждан, а выбыли – 9808 человек (январь-апрель