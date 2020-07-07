В Мурманской области отмечается естественная и миграционная убыль населения

По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 мая 2020 года составила 739,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,8 тысячи северян (на 0,2%).

За первые четыре месяца текущего года в нашем регионе родились 2137 малышей (январь-апрель 2019 г . – 2122), а умерли - 3016 северян, среди которых были 6 детей в возрасте до 1 года (январь-апрель 2019 г . - 2995 и 9 соответственно). Естественная убыль за этот период составила 879 человек (январь-апрель 2019 г . – 873).