В Мурманской области отмечается незначительное снижение оборота розничной торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот розничной торговли в январе–сентябре текущего года составил 160716,3 млн рублей, или 99,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2022 года –17899,9 млн рублей, или 99,5%.

За девять месяцев 2022 года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (в январе–сентябре 2021 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за три квартала этого года составил 97229,2 млн рублей, или 100,2% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 63487,2 млн рублей или 98,3%.

В январе–сентябре 2022 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе–сентябре 2021 года – 60,9% и 39,1% соответственно).