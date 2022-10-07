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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 12:00

В Мурманской области отмечается незначительное снижение показателей оборота розничной торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, оборот розничной торговли в нашем регионе в январе–августе 2022 года составил 142816,4 млн рублей, или 99,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в августе этого года –17209,6 млн рублей, или 99,7%.

В январе–августе текущего года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (январь–август 2021 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–августе 2022 года составил 86397,9 млн рублей, или 100,0% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 56418,5 млн рублей, или 98,6%.

В январе–августе этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе–августе 2021 года – 61,0% и 39,0% соответственно).

В III квартале 2022 года руководители 70% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 30% как «неблагоприятную» (во II квартале 2022 года 73% руководителей оценивали экономическую ситуацию как «удовлетворительную», 27% как «неблагоприятную»).

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 12,2 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в III квартале 2022 года, руководители организаций назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (60% опрошенных), высокий уровень налогов (37), недостаточный платёжеспособный спрос населения (43) и недостаток финансовых средств (30% опрошенных). 

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