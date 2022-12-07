В Мурманской области отмечается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

По данным Роспотребнадзора по Мурманской области в регионе последние две недели фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 24%.

«Все заболевшие гриппом не прошли сезонную иммунизацию, не сделали прививку», - отметил главный санитарный врач региона Александр Сергеев.

Случаи заболевания «свиным гриппом» в нашем регионе зарегистрированы, однако информация о вспышечном характере заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, не соответствует действительности.

«У текущего эпидсезона три основных особенности. Во-первых, защита против вируса гриппа у населения региона (так называемый популяционный иммунитет) недостаточная – по данным коллег из Роспотребнадзора, вирус гриппа не регистрировался на территории Мурманской области последние 3 года. Во-вторых, в настоящее время циркулирует так называемый «свиной грипп», который достаточно агрессивен и тяжело переносится детьми, беременными женщинами, лицами с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. В-третьих, очевидно, как следствие первых двух особенностей, вирус гриппа пришёл к нам в область раньше обычного. Эти три момента чрезвычайно важны и требуют ответственного отношения к своему здоровью – мы настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию тем, кто ещё этого не сделал», – подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Специалисты считают опасность гриппа сильно недооцененной. До сих пор, несмотря на успехи медицины, ежегодно в мире заболевают гриппом около 1 млрд человек, а до 650 тысяч человек умирает. Гриппом болеют все, но особенно тяжело грипп протекает у людей старшего возраста, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru