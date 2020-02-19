В Мурманской области отмечается прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом по территории области. На 7 неделе текущего года (10-16 февраля) в области продолжился прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ с незначительным превышением расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению.

Для расшифровки этиологии сезонных подъёмов заболеваемости ОРВИ и слежения за циркуляцией респираторных вирусов продолжено проведение мониторинговых лабораторных исследований биологического материала от больных. Результаты мониторинга лабораторных исследований свидетельствуют об обнаружении вирусов гриппа субтипа A(H1N1)09, A(H3N2) и гриппа В. Все лица, в материале которых выявлены вирусы гриппа, не привиты.

С целью сдерживания распространения респираторных заболеваний решением организаторов учебно–воспитательного процесса на прошедшей неделе применялась мера по разобщению детей в образовательных организациях: в связи со снижением посещаемости полностью приостановлен образовательный процесс в 12 классах шести общеобразовательных организациях (г. Мурманск, Ловозерский район).