Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 10:15
В Мурманской области отмечается рост цен квартир на вторичном рынке
Мурманскстат опубликовал сведения о средних ценах на вторичном рынке жилья Мурманской области в III квартале 2021 года. По сведениям статистического ведомства, в нашем регионе в III квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по всем типам квартир возросла на 6,8 процента и составила 64861 рубль.
Стоимость квадратного метра квартир среднего качества (типовых) выросла на 7,3 процента, достигнув 63197 рублей, а вторичка улучшенного качества – на 5,8 процента и 68166 рублей.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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