В Мурманской области отмечается рост цен квартир на вторичном рынке

Мурманскстат опубликовал сведения о средних ценах на вторичном рынке жилья Мурманской области в III квартале 2021 года. По сведениям статистического ведомства, в нашем регионе в III квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по всем типам квартир возросла на 6,8 процента и составила 64861 рубль.

Стоимость квадратного метра квартир среднего качества (типовых) выросла на 7,3 процента, достигнув 63197 рублей, а вторичка улучшенного качества – на 5,8 процента и 68166 рублей.