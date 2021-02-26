В Мурманской области отмечается рост цен на картофель, морковь и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 16 по 24 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 3,4%), морковь (на 1,9), репчатый лук (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), куриные яйца (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,6), гречневую крупу (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на хлеб из ржаной и смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,5%), вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.