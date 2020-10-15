В Мурманской области отмечается рост цен на перевязочные материалы, постельное бельё и медикаменты

Как сообщает Мурманскстат, в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров в нашем регионе отмечено снижение цен на фрукты и цитрусовые (на 4,7%), овощи (на 2,7), яйца (на 1,0), мясные субпродукты (на 0,7%).

Вместе с тем возросли цены на чай (на 1,7%), крупу и бобовые (на 1,4), колбасные изделия (на 1,3), сахар (на 1,2), рыбные консервы, масло и жиры (на 1,1), муку (на 1,0%).

Статистическое ведомство отмечает, что в сентябре по группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 3,2%), постельное бельё, медикаменты (на 1,7), мужская обувь (на 0,7), парфюмерно-косметические товары (на 0,6%). Подешевели средства связи, электротовары и другие бытовые приборы (на 0,4%).

Среди услуг наблюдалось снижение стоимости проезда в поездах дальнего следования (на 12,8%), полёта в салоне экономического класса самолёта (на 2,8), ветеринарных услуг (на 0,4%).

Возросла стоимость услуг высшего и среднего образования (соответственно на 7,1% и 1,6%), дошкольного воспитания (на 4,8), профессионального обучения (на 1,1), а также проживания в студенческом общежитии (на 5,3%). Увеличилась стоимость услуг по подключению к сети Интернет (на 5,3%), физической культуры и спорта (на 1,7%).