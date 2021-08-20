Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 13:00
В Мурманской области отмечается рост цен на топливо
Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала 2021 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,3%, в том числе на автомобильный бензин – 101,4, дизельное топливо – 100,3, газомоторное топливо – 102,5%.
Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала 2021 года приведены в таблице:
(рублей за литр)
|
|
Средняя цена
|
Бензин автомобильный
|
50,05
|
марки АИ-92
|
47,58
|
марки АИ-95
|
50,61
|
марки АИ-98 и выше
|
56,45
|
Дизельное топливо
|
54,47
|
Газовое моторное топливо
|
27,32
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