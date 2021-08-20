В Мурманской области отмечается рост цен на топливо

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала 2021 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,3%, в том числе на автомобильный бензин – 101,4, дизельное топливо – 100,3, газомоторное топливо – 102,5%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала 2021 года приведены в таблице:

(рублей за литр)