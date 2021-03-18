В Мурманской области отмечается рост цен на вторичном рынке жилья

Специалисты Мурманскстата подготовили информацию о средних ценах на вторичном рынке жилья на конец прошлого года.

В Мурманской области в IV квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по всем типам квартир возросла на 3,6 процента и составила 55,7 тысячи рублей, в том числе по квартирам среднего качества (типовым) – соответственно на 3,7 процента и 52,6 тысячи рублей, улучшенного качества – на 3,6 процента и 61,0 тысячи рублей.