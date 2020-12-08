В Мурманской области отмечается рост цен на зимнее дизельное топливо
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 30 ноября по 6 декабря провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,65 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,11 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,89 руб.
|
увеличение на 30 коп.
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,65 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,20 руб.
|
увеличение на 20 коп.
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,89 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,49 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56000 руб./т (увеличение на 400 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 55700 руб./т (увеличение на 200 руб./т).