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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 13:30

В Мурманской области отмечается рост количества преступлений и снижение их раскрываемости

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за I квартал 2023 года. Как сообщает надзорное ведомство, в этот период в нашем регионе зарегистрировано 2952 преступления, что на 77, или 2,7%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость преступлений сократилась на 16,4% (с 65,8% до 49,4%).

В структуре преступности преобладают кражи (28,8%), мошенничества (25,8%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%).

Число краж сократилось на 3,9%, а мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло на 17% и 28,7% соответственно.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 16,7% (с 788 до 920), а их удельный вес увеличился на 3,8% и составил 31,2% (27,4%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений сократилась на 32,1% и составила 35,1% (67,2%).

Количество убийств (с покушениями) осталось на уровне прошлого года (11 преступлений). Их раскрываемость составляет 100%, как и в прошлом году.

Число погибших в результате преступных посягательств возросло на 36% и составляет 34 лица.

Зарегистрировано 31 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 11,4%.

Число лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, сократилось на 21,8% и составило 43 лица.

На 14,8% (со 115 до 98) снизилось количество выявленных преступлений экономической направленности, а число преступлений коррупционной направленности - на 2,6% (с 38 до 37).

На 5,3% возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (с 771 до 812). Число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 9,2% (с 295 до 322).

Почти две трети преступлений (875) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а почти каждое четвертое (337) - в состоянии алкогольного опьянения.

На 25,3% (с 71 до 53) снизилось число преступлений, совершенных подростками.

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