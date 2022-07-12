В Мурманской области отмечается рост объёма платных услуг, оказанных населению, но и потеря оптимизма у руководителей организаций этой сферы экономики

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области. Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, оборот общественного питания в январе-мае 2022 года составил 11095,3 млн рублей, или 111,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2022 года – 2377,3 млн рублей, или 101,7%.

Объём платных услуг, оказанных населению в январе–мае текущего года, составил 30524,2 млн рублей, или 104,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2022 года – 6119,8 млн рублей, или 101,1%.

Во II квартале 2022 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 57% (в I квартале 2022 года – 61%), как «неблагоприятную» – 43% (в I квартале 2022 года – 39%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил -29,8 процентных пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг во II квартале 2022 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (79% опрошенных), недостаточный спрос на услуги (43), недостаток финансовых средств (39) и высокий уровень налогообложения (36% опрошенных).