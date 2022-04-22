В Мурманской области отмечается рост обращений в сфере регистрации недвижимости

За январь-март 2022 года в Управление Росреестра по Мурманской области поступило более 29 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, что на 35,5% превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Доля электронных заявлений также увеличилась и составила 62,8%, в то время как на конец 2021 года этот показатель равнялся 54,35%.

На регистрацию ипотеки подано более 1,8 тысячи заявлений, из них электронных - 59% (в I квартале 2021 г. – 44,35%). Кроме этого, северяне активно пользуются возможностью оформления прав на недвижимость по экстерриториальному принципу. Так за 3 месяца с начала года от жителей Мурманской области поступило более 1,5 тысячи заявлений в отношении недвижимости, расположенной в других регионах РФ.

«По видам объектов в I квартале 2022 года зарегистрировано 13935 прав на жилые помещения, это на 45% больше, чем за первые 3 месяца прошлого года. На земельные участки зарегистрировано 2352 прав (рост в 2,5 раза). Кроме этого, в 1,5 раза увеличилось количество поставленных на кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства и составило 128 ИЖС (в 2021 году – 82)», - сообщила заместитель руководителя областного Росреестра Элеонора Кукунова.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, ведомство работает в штатном режиме и всегда на связи с заявителями. Проконсультироваться по вопросам предоставления государственных услуг мурманчане и жители области могут по телефону 8 (8152) 567-001 либо написать вопрос в WhatsАpp-приёмную по номеру +7 921-162-16-61 (для текстовых сообщений).

Диаграмма предоставлена пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.