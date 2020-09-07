В Мурманской области отмечается рост среднемесячной заработной платы работников и размера начисленных пенсий

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года.

Как сообщает ведомство, в связи с эпидемиологической ситуацией на государственном и региональном уровнях принят широкий спектр антикризисных мер по поддержке хозяйствующих субъектов, направленных на сохранение занятости, снижение текущих издержек бизнеса и подержание доходов населения.

Кроме того, поддержке оплаты труда в бюджетной сфере способствует исполнение майских указов Президента Российской Федерации, а также стимулирующие выплаты медицинским, социальным и другим работникам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения в первом полугодии этого года составили 43424 рубля в месяц, что на 4,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, в реальном исчислении – на 1,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июнь 2020 года сложилась в размере 67431 рубля, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 7,2%, в реальном исчислении – на 4,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 138%, деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления – 117%, металлургическое производство и строительство зданий - 112%, добыча полезных ископаемых, ветеринарная деятельность, телевизионное и радиовещание, деятельность по обслуживанию зданий и территорий, административно-хозяйственная деятельность – 111%, финансовая деятельность – 110%, информационные технологии – 109%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 14%), образования (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 августа 2020 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 53,3 млн рублей и по сравнению с уровнем на 1 июля 2020 года увеличилась на 0,3 млн рублей. исленность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 924 человека. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из восьми организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, шесть находились в процессе конкурсного производства, на них приходилось 99% всей задолженности по заработной плате.

Средний размер начисленных пенсий на 1 июля 2020 года составил 20111 рублей, что на 5,3% больше чем на 1 июля 2019 года, в реальном исчислении – на 1,6%.