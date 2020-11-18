В Мурманской области отмечается рост средней стоимости одного квадратного метра жилья на вторичном рынке

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в III квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке по всем типам квартир возросла на 3,4 процента и составила 53,8 тысячи рублей, в том числе по квартирам среднего качества (типовым) – соответственно на 3,8 процента и 50,8 тысячи рублей, улучшенного качества – на 2,7 процента и 58,9 тысячи рублей.