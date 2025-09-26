В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате

По данным Росстата, на конец августа 2025 года суммарная задолженность по заработной плате в стране составила 1644,2 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 600,3 млн рублей, или +57,5%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 1146,4 млн рублей, или в 3,3 раза. Данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа текущего года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1130,3 млн рублей (68,7%), в 2024 году – 417,0 млн рублей (25,4%), в 2023-ем и ранее – 96,9 млн рублей (5,9%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец августа этого года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 43,2%; обрабатывающие производства – 19,8%; добыча полезных ископаемых – 8,3%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,8%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 5,2%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3,3%; транспортировка и хранение – 2,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2,0%; деятельность в области информации и связи – 1,7%; образование – 0,8%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 0,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,2%; деятельность финансовая и страховая – 0,1%; предоставление прочих видов услуг – 0,1%.

В Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате на конец августа 2025 года составляет 18,8 млн рублей, которая образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Рост к предыдущему периоду - в 2,0 раза.

Как сообщает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец августа 2025 года сообщили три организации. Задолженность накопилась перед 135 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 139,2 тысячи рублей зарплаты.