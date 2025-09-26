«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.25 16:00

В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате

По данным Росстата, на конец августа 2025 года суммарная задолженность по заработной плате в стране составила 1644,2 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 600,3 млн рублей, или +57,5%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 1146,4 млн рублей, или в 3,3 раза. Данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа текущего года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1130,3 млн рублей (68,7%), в 2024 году – 417,0 млн рублей (25,4%), в 2023-ем и ранее – 96,9 млн рублей (5,9%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец августа этого года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 43,2%; обрабатывающие производства – 19,8%; добыча полезных ископаемых – 8,3%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,8%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 5,2%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3,3%; транспортировка и хранение – 2,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2,0%; деятельность в области информации и связи – 1,7%; образование – 0,8%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 0,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,2%; деятельность финансовая и страховая – 0,1%; предоставление прочих видов услуг – 0,1%.

В Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате на конец августа 2025 года составляет 18,8 млн рублей, которая образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Рост к предыдущему периоду - в 2,0 раза.

Как сообщает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец августа 2025 года сообщили три организации. Задолженность накопилась перед 135 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 139,2 тысячи рублей зарплаты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Сроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»