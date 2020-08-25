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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 15:45

В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 17 по 23 августа текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.  Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,10 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

45,81 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,15 руб.

увеличение на 13 коп.

Дт/лет

53,13 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 47,35 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 50,35 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,69 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

52,45 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,50 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

51,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

52,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 56900 ру.б/т (снижение на 1267 руб./т); АИ-95 - 62900 руб./т (снижение на 967 руб./т); Дт/лет - 53500 руб./т (снижение на 1567 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 58500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 63500 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 54500 руб./т (изменений не зафиксировано).

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