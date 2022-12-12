В Мурманской области отмечается снижение численности пенсионеров и увеличение выбытия работников

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Социальное обеспечение» доклада статистическое ведомство отмечает, что в Мурманской области численность пенсионеров, состоящих на учёте и получающих пенсии в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, на 1 октября 2022 года составила 230,8 тысячи человек, что на 1,2% меньше, чем на 1 октября 2021 года.

Средний размер назначенных пенсий на 1 октября 2022 года составил 24573 рубля и увеличился по отношению к соответствующей дате 2021 года на 15,5%.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2022 года в нашем регионе составил 0,8%.

В III квартале 2022 года было принято на работу 21,3 тысячи человек (9,2% к списочной численности работников), выбыло по различным причинам 26,0 тысяч человек (11,3% к списочной численности работников).

На конец III квартала 2022 года потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест составила 22,1 тысячи человек (9,6% к списочной численности работников). По видам экономической деятельности этот показатель варьирует от 1,5% в организациях по добыче полезных ископаемых до 27,8% в строительстве.

Намечено к высвобождению в IV квартале 2022 года 181 человек (0,1% от списочной численности работников). Наибольшие размеры высвобождения работников ожидаются в организациях вида экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (0,8% от списочной численности работников).

В III квартале 2022 года 1,7% списочной численности работников организаций работали в режиме неполного рабочего времени по соглашению между работником и работодателем, 0,4% работников находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.