В Мурманской области отмечается снижение объёмов оборота оптовой торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот оптовой торговли в январе–августе 2022 года составил 109007,7 млн рублей, или 91,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в августе 2022 года – 12392,1 млн рублей, или 74,9%.

В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–августе текущего года приходилось 82,4%. Оборот этих организаций составил 89828,8 млн рублей, или 99,7% к соответствующему периоду 2021 года.