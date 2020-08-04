В Мурманской области отмечается снижение объёмов производства продукции сельского хозяйства

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-июне 2020 года, по предварительной оценке, составил 811,9 млн рублей, или 97,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в июне 2020 года – 156,1 млн рублей, или 102,5%.