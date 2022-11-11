В Мурманской области отмечается снижение объёмов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе–сентябре 2022 года составил 72145,6 млн рублей, или 95,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре этого года – 7510,2 млн рублей, или 77,5%.

За три квартала текущего года в нашем регионе введено в эксплуатацию в установленном порядке 173,7 тысяч кв. метров жилых помещений (в январе–сентябре 2021 года – 41,0 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 32,1 тысячи кв. метров, или 18,4% от общего ввода жилья.