В Мурманской области отмечается снижение оборота оптовой торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2022 года составил 122142,4 млн рублей, или 89,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2022 года – 13134,7 млн рублей или 75,2%.

В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–сентябре текущего года приходилось 82,6%. Оборот этих организаций составил 100865,4 млн рублей, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года.

В III квартале 2022 года руководители 94% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (что на уровне II квартала 2022 года), как неблагоприятную – 6%.

На благополучное развитие ситуации в IV квартале 2022 года надеется 84% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил -8,3 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в III квартале 2022 года, руководители назвали неплатёжеспособность покупателей (отметили 56%), высокий уровень налогов (47), высокие транспортные расходы и недостаток финансовых средств (по 34), высокий процент коммерческого кредита, недобросовестную конкуренцию и высокую арендную плату (по 19%).