В Мурманской области отмечается снижение оборота оптовой торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот общественного питания в январе–октябре текущего года составил 22395,6 млн рублей, или 103,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2022 года – 2476,8 млн рублей, или 93,1%.

Объём платных услуг, оказанных населению в январе–октябре этого года, составил 61138,8 млн рублей, или 101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2022 года – 6239,7 млн рублей, или 97,4%.

Оборот оптовой торговли в январе-октябре 2022 года составил 135122,1 млн рублей, или 87,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2022 года – 12979,7 млн рублей или 75,0%. В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–октябре 2022 года приходилось 82,3%. Оборот этих организаций составил 111154,2 млн рублей, или 95,5% к соответствующему периоду 2021 года.