В Мурманской области отмечается снижение оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе–апреле 2020 года в Мурманской области составил 61357,7 млн рублей, или 97,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в апреле 2020 года – 15085,0 млн рублей, или 89,1%

Как сообщает Мурманскстат, в январе–апреле текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января – апреля 2019 года).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за первые четыре месяца этого года составил 37185,2 млн рублей, или 97,8% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 24172,5 млн рублей, или 95,8%.

В январе–марте 2020 года розничные торговые сети формировали 42,0% общего объёма оборота розничной торговли (в январе–марте 2019 года – 29,4%). В общем объёме оборота розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 62,5% (в январе–марте 2019 года – 56,9%).

В январе–апреле 2020 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,6%, непродовольственных товаров – 39,4% (в январе–апреле 2019 года – 59,8% и 40,2% соответственно).