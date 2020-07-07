В Мурманской области отмечается снижение оборота розничной торговли

В Мурманской области оборот розничной торговли в январе–мае 2020 года составил 76729,1 млн рублей, или 95,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае этого года – 15371,4 млн рублей, или 91,9%.

За первые пять месяцев текущего года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (январь–май 2019 года – 0,2%).

Как сообщает Мурманскстат, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–мае 2020 года составил 46593,3 млн рублей, или 96,8% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 30135,8 млн рублей, или 94,7%.

В январе–мае этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,7%, непродовольственных товаров – 39,3% (в январе–мае 2019 года – 60,0% и 40,0% соответственно).

Во II квартале 2020 года руководители 57% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию в Мурманской области как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в I квартале 2020 года – 86%), как «неблагоприятную» – 43% (в I квартале 2020 года – 14%). Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил - 13,3 процентного пункта.