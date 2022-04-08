В Мурманской области отмечается снижение оборота розничной торговли

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Как отмечается в докладе, оборот розничной торговли в нашем регионе в январе-феврале 2022 года составил 30464,9 млн рублей, или 98,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2022 года – 15214,5 млн рублей (96,9%).

В первые два месяца этого года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января-февраля 2021 года).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе- феврале 2022 года составил 18426,5 млн рублей, или 99,0% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 12038,4 млн рублей, или 97,5%.

В рассматриваемом периоде в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе-феврале 2021 года – 60,0% и 40,0% соответственно).

В I квартале 2022 года руководители 73% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «удовлетворительную», 21% как «неблагоприятную», 6% – не оценивали ситуацию (в IV квартале 2021 года 69% руководителей оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 31% как «неблагоприятную»).

Как отмечает региональное статистическое ведомство, индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 12 процентных пунктов. Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в I квартале 2022 года, руководители организаций Мурманской области назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (42% опрошенных), высокий уровень налогов (45), недостаточный платёжеспособный спрос населения (48) и недостаток финансовых средств (27% опрошенных).