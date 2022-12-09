В Мурманской области отмечается снижение оборота розничной торговли

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот розничной торговли в январе–октябре 2022 года составил 179088,8 млн рублей, или 99,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2022 года – 18372,4 млн рублей, или 99,4%.

В январе–октябре текущего года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (в январе–октябре 2021 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–октябре этого года составил 108303,9 млн рублей, или 100,3% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 70784,8 млн рублей, или 98,1%.

В январе-сентябре 2022 года розничные торговые сети формировали 51,4% общего объёма оборота розничной торговли (в январе–сентябре 2021 года – 50,2%). В общем объёме оборота розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 65,6% (в январе–сентябре 2021 года – 66,4%).

За десять месяцев этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе–октябре 2021 года – 60,8% и 39,2% соответственно).