В Мурманской области отмечается снижение по целому ряду показателей, связанных с наркоманией

В Кольском Заполярье продолжается тенденция по снижению целого набора показателей, связанных с наркоманией. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил вчера, открывая заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.

Так, за последние 14 лет в регионе показатели первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, снизились в 6 раз. Вдвое снизилась распространенность всех наркологических расстройств. Заболеваемость наркоманией в Мурманской области имеет тенденцию снижения в 6 раз: с 39,2 на 100 тысяч населения в 2008 году до 6,8 на 100 тысяч населения в 2021 году, что ниже среднероссийского показателя 2020 года. Также ниже среднероссийского показатель заболеваемости употреблением наркотиков с вредными последствиями: в 2021 году в регионе он снизился и составил 11,3 на 100 тыс. населения.

«Мы с вами понимаем, что в последние годы в связи со стремительным развитием IT-технологий растет и количество преступлений с их использованием, в том числе связанных с доставкой и продажей наркотиков. Отрадно, что растет и раскрываемость таких преступлений – только за последний год этот показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. За это хочу отдельно поблагодарить коллег из правоохранительных органов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе приоритетных направлений совместной работы губернатор обозначил усиление профилактики и раннего выявления потребления наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ среди обучающихся образовательных организаций региона, в том числе с помощью их социально-психологического тестирования.

«Важно на ранних подступах выявлять потенциальную склонность либо зависимость от потребления наркотиков и психотропных веществ. Коллеги, вот на этом нам нужно сосредоточиться», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе заседания представители органов власти и силовых ведомств представили результаты работы по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году, а также рассказали о проводимых профилактических антинаркотических мероприятиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/